Чебоксары, 27 марта, 2017, 10:19 — ИА Регнум. В Чувашии с апреля средний размер социальных пенсий увеличится на 113 рублей и составит 7,7 тыс. рублей, детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы — 12,1 тыс. рублей, сообщили И ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда. Всего в республике пенсии по государственному пенсионному обеспечению получают почти 27 тыс. человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

С 1 апреля также проводится доиндексация страховых пенсий до размера стоимости пенсионного балла. Стоимость пенсионного балла увеличится на 30 копеек и составит 78,58 рублей. В результате доиндексации в Чувашии средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров повысится на 30 рублей и составит 12,8 тыс. рублей. В ведомстве напоминают, что основная индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам произведена с 1 февраля на 5,4% исходя из роста потребительских цен за 2016 год — в Чувашии средняя прибавка пенсий по старости составила 627 рублей.

В результате повышения социальных и страховых пенсий ежемесячные расходы на выплату пенсий в республике с апреля возрастут почти на 10 млн рублей, до конца года — на 100 млн рублей. В целом в 2017 году на пенсионное обеспечение жителей Чувашии будет направлено 59 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, размер социальных пенсий в стране с 1 апреля 2017 года проиндексируют на 1,5% (с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России за 2016 год), то есть на 129 рублей, он составит 8 774 рубля. В основном это социальные пенсии, а также пенсии инвалидам и участникам войны, родителям погибших военнослужащих, жителям блокадного Ленинграда и некоторым другим категориям граждан. В повышенном размере эти виды пенсий будут выплачиваться всем получателям, независимо от трудовой занятости. Напомним, в январе Топилин заявил, что в 2017 г. реальный рост страховых пенсий по старости составит 2,1%.

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