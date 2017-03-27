Вашингтон, 27 марта, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Официальный представитель госдепартамента США Марк Тонер заявил о тревоге по поводу задержаний в ходе несанкционированной акции в центре Москвы, сообщает Reuters.

Turaneli.tv Госдеп США

По его словам, в Вашингтоне восприняли задержания «с тревогой». «Кроме того, мы призываем правительство России немедленно отпустить всех мирных демонстрантов», — сказал Тонер, уточнив, что в Госдепе будут «отслеживать ситуацию».

Тонер подчеркнул, что такие действия противоречат «ключевым демократическим ценностям».

Ранее во многих городах России, включая Москву и Санкт-Перетбург состоялись неразрешенные митинги и шествия, в ходе которых полиция провела задержания ряда участников. Так, в Москве были задержаны около 500 человек.

Наблюдатели за несогласованными сходками отметили, что в одном из городов несовершеннолетние участники акции начали прыгать на месте под лозунг «Кто не скачет — тот медведь!».

Также в Москве было возбуждено дело по факту нападения на полицейского. По версии следствия, 26 марта в центре Москвы 33-летнему полицейскому, находившемуся при исполнении своих служебных обязанностей, в том числе по осуществлению охраны общественного порядка, неизвестные лица умышленно нанесли множественные удары неустановленным предметом в область головы.

Пострадавший сотрудник полиции был госпитализирован в тяжелом состоянии, возбуждено дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».