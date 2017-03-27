Омск, 27 марта, 2017, 10:40 — ИА Регнум. В миллионном Омске продолжается расследование уголовного дела по факту загрязнения атмосферного воздуха. Несмотря на то, что областное управление Росприроднадзора назвало источником загрязнения атмосферы производство Нижегородским институтом прикладных технологий (НИПТ) ремонтных работ на буферных прудах Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ), омичи эту тему исчерпанной не считают.

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«В официальную версию властей я не верю. Выглядит она неубедительно. Есть основания полагать, что истинный источник загрязнения известен узкому кругу лиц, но он из разряда неприкасаемых. Ну не может же пол-Омска заблуждаться по поводу выбросов, это факт бесспорный», — заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков.

«Где доказательства, господа проверяющие? Иначе получается, что это только предположения, не более. НИПТ выставили в роли козла отпущения. Уже дошло до того, что волонтеры-общественники начали собственное расследование и обратились с открытым обращением к президенту РФ Владимиру Путину. Они просят предотвратить в Омске экологическую катастрофу и социальный бунт, в кратчайшие сроки найти и наказать виновников сложившейся в городе ситуации, остановить выбросы загрязняющих веществ. Следственный комитет РФ по Омской области ведет расследование по факту выбросов, ему я доверяю, а к версии Росприроднадзора отношусь с недоверием. Виновнику выбросов предлагаю сделать «явку с повинной» и не будить лихо, пока оно тихо», — подытожил Сергей Кондаков.

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Между тем, в областном главке МЧС продолжают держать под контролем обстановку, обусловленную загрязнением атмосферного воздуха в Омске. «26.03.2017 г. в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Омской области жалоб от граждан города Омска не поступало», — говорится в сообщении ведомства. Для забора и анализа проб воздуха было задействовано 18 постов.

«С 20 на 21-е и с 21 на 22-е марта по ночам люди просыпались от головной боли, город был затянут едким густым туманом с химическим запахом, дышать в квартирах даже с закрытыми окнами было невозможно, местами начали умирать птицы, а нам откровенно и нагло врут в лицо, что «с 19 марта превышения норм предельной концентрации загрязняющих веществ не было». Социальные сети словно взорвались, а нам плюют в лицо: ничего не было», — выразил свое мнение в интервью ИА REGNUM омский политолог Андрей Рудаков.

«Одни чиновники отчитались перед другими чиновниками, чтобы не лишиться не только кресла, но и премии. Позиция власти предельно понятна, козел отпущения найден. Мы «можем быть спокойны», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Добавим, в областном центре на 2 апреля запланирован митинг «Нам бы выжить в Омске». Как сообщила ИА REGNUM организатор акции протеста Татьяна Нагибина, власти согласовали проведение митинга. По ее словам, цель мероприятия — привлечь внимание к проблемам города, в частности к сложившейся экологической ситуации.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале омичи начали жаловаться на неприятный резкий запах газа в городе. Уже в марте эти жалобы приобрели массовый характер. Свое возмущение горожане изливали в соцсетях. Омские паблики реагировали на ситуацию, разыгрывая противогазы, распространяя памятки по действиям в условиях химического заражения и объявляя квесты в духе «Найди, кто нас травит». Неизменно под этими записями пользователи оставляли большое количество комментариев. Кто-то жаловался на ухудшение состояния здоровья, кто-то — критиковал властей (при этом в региональном Минздраве сообщили, что обращений граждан за медицинской помощью по поводу отравления в результате выброса в атмосферу загрязняющих веществ не поступало — прим. ИА REGNUM ).

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По факту загрязнения атмосферного воздуха Омска опасными веществами было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»). Предварительно было установлено, что едкий неприятный запах произошел из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном (используется в качестве примеси к природному газу для придания ему предупреждающего запаха — прим. ИА REGNUM ), концентрация которого была превышена в 400 раз.

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Власти пообещали разобраться в ситуации в кратчайшие сроки. И вот 24 марта управление Росприроднадзора по Омской области заявило, что источником загрязнения атмосферы является производство Нижегородским институтом прикладных технологий (НИПТ), выполняющим функции подрядчика, ремонтных работ на буферных прудах Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ). При этом, по оценкам специалистов Росприроднадзора, документация на проведение работ «не соответствует требованиям экологического законодательства и не учитывает характер их негативного воздействия на окружающую среду».

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В НИПТ на заявление властей Омской области отреагировали в тот же день. В пресс-службе предприятия сообщили, что готовы создать независимую экспертную комиссию и обратиться в суд в связи с обвинениями Росприроднадзора в Омске.

Известно, что ООО «НИПТ» работает с ОНПЗ с 2007 года. «На буферных прудах Омского НПЗ персонал ООО «НИПТ» работает более полугода, жалоб от сотрудников не поступало. 23.03.2017 г. 30 журналистов и руководство НПЗ при участии МЧС с газоанализаторами приезжали на объект, нюхали, брали пробы, смотрели работы. Газоанализаторы показали норму», — говорится в сообщении на официальном сайте нижегородского предприятия.

ИА REGNUM удалось связаться с юристом НИПТ Исмаилом Крымшаухаловым. «Я могу сказать, что мы удивлены такой позицией природоохранных органов, потому что объект, на котором мы проводим работы, является поднадзорным Росприроднадзору. И в отношении этого объекта завод подает отчеты, в которых указывает, какие вещества там могут быть, в каких концентрациях они могут быть и так далее. Больше всего удивляет то, что вещество, о котором мы говорим (этилмеркаптан — прим. ИА REGNUM ), является легким углеводородом, оно может быть только на поверхности воды. В то время как в этом обвинении прозвучало, что оно могло выделиться в результате того, что проводятся какие-то манипуляции с осадком. В осадок это вещество не выпадает, оно легче воды и испаряется при температуре в 30 градусов. То есть оно не может накапливаться, конденсироваться в таких объемах, и тем более выпадать в осадок», — сказал он.

Крымшаухалов отметил, что буферный пруд является последним отсеком, и после него вода подается на очистные сооружении, которые, в свою очередь, также ведут постоянный лабораторный контроль воды, которая к ним поступает: «Если бы там было превышение каких-либо загрязняющих веществ, выше договорных норм с заводом, они бы в первую очередь отреагировали и могли бы применить в отношении завода какие-либо санкции. Однако этого нет. Они в первую очередь заинтересованы в том, чтобы вести контроль над водой, которая поступает из буферных прудов».

«Буферному пруду предшествуют еще несколько открытых отсеков. Один из них, в том числе, является жиромаслоуловителем. То есть углеводород, который на поверхности, собирается в этом отсеке и направляется на вторичную переработку. Если б этот углеводород мог бы концентрироваться на поверхности в таких количествах, он был бы собран и направлен на переработку гораздо выше буферного пруда. То есть в буферный пруд вещество в таких концентрациях поступать не может по определению. И если бы оно там даже было, что мы вообще отрицаем, то уж точно не в осадке. В осадок оно не выпадает. По этим причинам мы считаем, что не можем быть источником такой проблемы. Позиция природоохранных органов вызывает удивление и недоумение», — подытожил представитель нижегородской компании.

В областном следственном управлении СКР ИА REGNUM сегодня, 27 марта, сообщили, что расследование уголовного дела по факту загрязнения атмосферного воздуха в Омске продолжается. И НИПТ проверяется «в числе многих других».