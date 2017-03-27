Киев, 27 марта, 2017, 10:12 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

Итальянская компания Snam готова вложить в ПАО «Магистральные газопроводы Украины» $2 млрд, передает «Зеркало недели» со ссылкой на участников переговорного процесса.

Как отмечает издание, деньги могут быть переведены на счет украинской компании в течение ближайших трех месяцев. При этом помимо итальянской фирмы, потенциальными сотрудниками «Магистральных газопроводов Украины» называются компании из Словакии.

Согласно сообщению, сделка с итальянской Snam сможет разрешить вопрос загрузки украинской ГТС, которая на данный момент обеспечивается российским «Газопромом» и может быть прекращена после 31 декабря 2019 года в связи с окончанием транзитного контракта с «Нафтогазом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Магистральные газопроводы Украины» — компания, созданная в результате реформирования государственного «Нафтогаза Украины». «Магистральные газопроводы Украины» отвечают за газотранспортную систему страны.

По заявлению правительства Киева, данное разделение НАК «Нафтогаз» и ПАО «Магистральные газопроводы Украины» необходимо для выполнения требований Третьего энергетического пакета Европейского энергосообщества и является одной из ключевых реформ энергосектора Украины.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» — самая крупная государственная нефтегазовая компания страны, добывающая 90% всего газа и нефти на Украине. «Нафтогаз» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, а также их транспортировкой и реализацией продуктов через собственную сеть АЗС.