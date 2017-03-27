Итальянская фирма готова вложить $2 млрд в ГТС Украины — источник
Киев, 27 марта, 2017, 10:12 — ИА Регнум.
Итальянская компания Snam готова вложить в ПАО «Магистральные газопроводы Украины» $2 млрд, передает «Зеркало недели» со ссылкой на участников переговорного процесса.
Как отмечает издание, деньги могут быть переведены на счет украинской компании в течение ближайших трех месяцев. При этом помимо итальянской фирмы, потенциальными сотрудниками «Магистральных газопроводов Украины» называются компании из Словакии.
Согласно сообщению, сделка с итальянской Snam сможет разрешить вопрос загрузки украинской ГТС, которая на данный момент обеспечивается российским «Газопромом» и может быть прекращена после 31 декабря 2019 года в связи с окончанием транзитного контракта с «Нафтогазом».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Магистральные газопроводы Украины» — компания, созданная в результате реформирования государственного «Нафтогаза Украины». «Магистральные газопроводы Украины» отвечают за газотранспортную систему страны.
По заявлению правительства Киева, данное разделение НАК «Нафтогаз» и ПАО «Магистральные газопроводы Украины» необходимо для выполнения требований Третьего энергетического пакета Европейского энергосообщества и является одной из ключевых реформ энергосектора Украины.
Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» — самая крупная государственная нефтегазовая компания страны, добывающая 90% всего газа и нефти на Украине. «Нафтогаз» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, а также их транспортировкой и реализацией продуктов через собственную сеть АЗС.