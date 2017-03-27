Оренбург, 27 марта, 2017, 10:17 — ИА Регнум. В сфере здравоохранения Оренбургской области дефицит врачей. Не хватает 935 докторов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минздраве и добавили, что за шесть лет дефицит уменьшился более чем в двое. В 2010 году потребность в специалистах составляла 2 тыс. человек. Дефицита средних медработников в области нет.

Алексей Протопопов. Детский доктор (фрагмент). 1885

Обеспеченность врачами в 2016 году составила 39,5 на 10 тыс. населения. Этот показатель выше, чем в среднем по РФ (37,2 врачей на 10 тыс. населения) и ПФО (38 врачей на 10 тыс. населения). Обеспеченность средним медицинским персоналом в области — 110 на 10 тыс. населения.

Стоит отметить, расчет потребности в медицинских кадрах в области, проведен в 2016 году и необходим для реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.

В профильном министерстве региона обратили внимание на то, что проблему с кадрами на селе помогает решить проект «Земский доктор». За пять лет его реализации с сельской медициной связали свою жизнь 524 врача. Кроме того, на местном уровне реализуется ряд мер для привлечения медработников. Например, в вузе действует целевой набор. Контракт обязывает выпускников работать в указанном в договоре медучреждении.

После решения об отмене интренатуры на госуровне, 70% выпускников лечебного и педиатрического факультетов медицинского университета в 2017 году, пройдя аккредитацию, смогут сразу приступить к работе в поликлиниках в качестве участковых врачей. К ним присоединятся специалисты, завершившие в этом же году прохождение интернатуры и ординатуры — как участковые врачи, так и узкие специалисты.

«Чтобы ощутимые перемены произошли в повседневной работе поликлиник, необходимо совершенствовать логистику обслуживания населения. В частности, совершенствовать работу регистратур, разгрузить врача от бумажной работы, чтобы он мог уделять больше времени взаимодействию с пациентами; устранять дублирующие функции специалистов, больше организовывать помощь на дому пожилым людям», — сказала и.о. министра здравоохранения Оренбургской области Галина Зольникова.