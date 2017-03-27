Брюссель, 27 марта, 2017, 10:11 — ИА Регнум. В середине марта текущего года в Бразилии разразился скандал из-за международных поставок испорченного мяса: в ходе расследования были выявлены грубейшие нарушения на 21 мясных концернах, после чего ЕС был вынужден приостановить импорт бразильского мяса, сообщает Die Zeit.

Avito.st Мясо

На встрече европейских ветеринарных экспертов с представителями Еврокомиссии было принято решение запретить ввозить в страны ЕС мясо 21 предприятия Бразилии и депортировать оставшуюся продукцию.

Помимо ЕС, Китай, Мексика, Гонконг и Чили также остановили импорт данной продукции.

В ходе расследования выяснилось, что несколько сотрудников органов здравоохранения Бразилии были подкуплены в ходе проверки качества продукции. Из 4837 предприятий в стране только 21 находится под подозрением. Из них только 6 предприятий экспортировали мясо на протяжении последних двух месяцев в страны Евросоюза.

Министерство сельского хозяйства Бразилии опубликует в ближайшее время список стран, которые могли пострадать от экспорта испорченного мяса.

Добавим, что в целом в Бразилии мясной экспорт достигает около 14 миллиардов долларов в год.