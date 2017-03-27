Ярославль, 27 марта, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин готовит обращение в областную и природоохранную прокуратуру с предложением навести порядок и обезопасить Петропавловский парк и стадион рядом с ним. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате детского омбудсмена.

Yarregion.ru Бывший стадион в Петропавловском парке

К уполномоченному обратились представители общественности, обеспокоенные судьбой бывшего детского стадиона, расположенного в парке. Он давно закрыт, однако инициативные граждане требуют его восстановления, опасаясь застройки этого земельного участка.

Вместе с представителями областного департамента охраны культурного наследия, районной администрации, членами общественных организаций детский омбудсмен провел выездное совещание на территории бывшего стадиона и парка. Выяснили, что на территории стадиона много мусора, есть таблички, что идет реставрация, но нет ни ограждений, ни людей, которые бы контролировали свободный доступ к нему. Такая же ситуация и в Петропавловском парке — мусор, поваленные деревья, нет ограничения свободного выхода на лед прудов.

Рядом расположена школа № 32, гуляют мамы с колясками. Парк находится в аренде у ООО «Гилси» с целью для реконструкции и реставрации зданий и строительства многофункционального комплекса с лечебно-реабилитационным центром. Однако строительство не ведется из-за проблем со статусом земель. В 2016 году ООО «Гилси» подало иск к муниципалитету в Ярославский областной суд, потребовав отменить статус парка как рекреационной зоны, зафиксированный в Генеральном плане города. Однако суд отказал организации. Территория пребывает в запустении и представляет угрозу для жизни людей.