Ташкент, 27 марта, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев признал неудовлетворительной работу правоохранительных органов и органов государственной власти на местах в сфере профилактики правонарушений, следует из постановления Мирзиёева, обнародованного 27 марта.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Признать работу государственных, в том числе правоохранительных органов, в сфере профилактики правонарушений неудовлетворительной», — говорится в документе.

В постановлении отмечается, что «формы и методы работы государственных органов, осуществляющих профилактику правонарушений, не в полной мере отвечают современным требованиям, прежде всего, ввиду недостаточного уровня использования информационно-коммуникационных технологий».

»Государственные органы зачастую рассматривают профилактику правонарушений в качестве задачи лишь правоохранительных органов и как следствие не придают данной работе должного внимания», — следует из документа.

Среди таких недостатков «отсутствие адресности и комплексности мер по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью, эффективность выявления и выработки мер по устранению причин и условий, способствующих совершению системных правонарушений».

»Недостаточная инициативность уполномоченных органов, отсутствие должного межведомственного взаимодействия, несогласованность реализуемых мероприятий требуют коренного совершенствования деятельности в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью», — подчеркнул глава Узбекистана.

В целях создания действенной системы координации деятельности по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью президент предложил ряд мер.

В частности, он призвал налаживать прямой и открытый диалог с населением, не допускать факты бюрократизма и безразличного отношения к обращениям и проблемам граждан, развивать межведомственное взаимодействие, широко внедрять в работу современные информационно-коммуникационные технологии, «в том числе систем видеонаблюдения, электронного учета и взаимообмена, межведомственных баз данных».

Среди таких мер также усиление общественного контроля, развитие социального и государственно-частного партнерства, налаживание прямого взаимодействия с органами самоуправления граждан и иными институтами гражданского общества.

Президент призвал активно взаимодействовать со средствами массовой информации, широко использовать возможности интернета в вопросах доведения до населения сути и значения проводимых профилактических мероприятий, сведений о состоянии законности и уровне преступности, оперативно информировать широкую общественность о совершенных правонарушениях и мерах по их пресечению.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане разработана стратегия развития страны на 2017−2021, которая включат в себя пять приоритетных направлений: модернизацию государственного управления, судебно-правовой системы, либерализацию экономики, реформы в социальном секторе и принципы внешней политики.