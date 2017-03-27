Москва, 27 марта, 2017, 09:55 — ИА Регнум. Узбекская компания Ravon планирует увеличить продажи своих автомобилей в России в 25 раз, об этом сообщил генеральный директор компании Шараф Ашуров, сообщает портал «Колеса».

Auto-ravon.ru Ravon

Глава компании выступил с подобным заявлением на конференции дилеров, состоявшейся в российском посольстве 26 марта. Шараф Ашуров сообщил, что весьма позитивно оценивает итоги 2016 года, компания открыла в России 50 дилерских центров, реализовала 1 811 автомобилей, основную массу продаж центры осуществили в ноябре и декабре.

Планы компании на 2017 года оказались грандиозными — планируется открыть еще 70 дилерских центров, тем самым довести их количество до 120, а объем продаж планируется увеличить до 50 тыс. автомобилей, что означает его увеличение в 25 раз. Руководство компании сообщает, что подобные планы основаны на тщательном изучении рынка. В Ravon считают, что их модель Ravon R2 сможет занять около 80% сегмента «А», а корпоративные общие продажи составят не менее 20% объема.

Шараф Ашуров рассказал, что сейчас у компании подписаны соглашения с компаниями «Яндекс. Такси», «Papa Jones», «Якитория», «Тануки» и «Корчма».

Напомним, Ravon — национальная автомобильная компания Узбекистана, была открыта в 2015 году. Компания возникла в результате реорганизаций компаний UzDaewoo и GM Uzbekistan.