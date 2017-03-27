Женева, Швейцария, 27 марта, 2017, 09:54 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Изменения климата, связанные с повышением средней температуры на Земле, в ближайшее время могут приобрести характер катастрофы. В 2017 году проявление климатических аномалий станет еще заметнее, об этом говорится в ежегодном докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Согласно отчету ВМО, 2016 год стал самым теплым за всю историю наблюдений за погодой. Средняя годовая температура на 1,1°C превысила предыдущий максимум, зафиксированный в 2015 году. Отмечается, что начиная с 2001 года средняя температура ежегодно возрастала примерно на один градус.

Как пояснил генеральный секретарь ВМО Петри Таалас, средняя температура поверхности моря в 2016 году была также самой тёплой за всю историю, при этом уровень моря продолжал повышаться. В Арктике объемы морского льда на протяжении большей части года были заметно меньше среднего показателя.

Таалас подчеркнул, что содержание в атмосфере двуокиси углерода регулярно становится рекордным. Деятельность человека влияет на систему климата на планете все более очевидным образом.

По мнению климатологов, именно изменением климата обусловлены такие аномальные явления, как ливни в Калифорнии, засуха в Бразилии, пожары в Канаде и землетрясения в Италии. В 2017 году, считают ученые, станет еще хуже. В частности, повысится температура Мирового океана.

«В 2017 году мы наблюдаем другие значительные изменения по всей планете, которые бросают вызов пределам нашего понимания климатической системы. Мы сейчас находимся на действительно неизведанной территории», — отметил директор программ ВМО Дэвид Карлсон.

Всемирная метеорологическая организация, основанная в 1950 году, представляет собой компетентный орган ООН по вопросам наблюдения за состоянием земной атмосферы и её взаимодействия с океанами. Штаб-квартира ВМО располагается в Женеве.

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