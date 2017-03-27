Чусовой, Пермский край, 27 марта, 2017, 09:51 — ИА Регнум. В Пермском крае моногород Чусовой стал первой территорией опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Специальный статус будет действовать в течение 10 лет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, ТОСЭР создана в целях содействия его развитию путем диверсификации экономики, привлечения в моногород инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации — АО «Чусовской металлургический завод».

Адольф фон Менцель. Металлургический завод

Новый статус города дает возможность резидентам снизить налог на прибыль до 5% в течение первых пяти лет, и 10% — в течение второй пятилетки; резиденты освобождаются от налога на имущество организаций и земельного налога. Кроме того, для них в четыре раза снижены тарифы по страховым взносам.

Для резидентов территории опережающего социально-экономического развития устанавливаются минимальные объёмы капитальных вложений: не менее 5 млн рублей. Кроме того, после включения в реестр резидентов ТОСЭР в течение первого года должны быть созданы не менее 20 рабочих мест.

В администрации края подчеркнули, что Чусовой станет пилотной площадкой, предоставляющей максимальный пакет экономических и налоговых преференций для успешного развития бизнеса. Постановлением правительства Российской Федерации определено 22 вида экономической деятельности, которые допускаются при реализации инвестиционных проектов на ТОСЭР.

Стоит отметить, Чусовское городское поселение летом 2014 года отнесено к первой группе моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением.

Добавим, что в обосновании необходимости создания ТОСЭР на территории Чусового указано, что город имеет перспективы и несомненный потенциал для активного динамичного развития, диверсификации экономики на основе системного привлечения государственной поддержки, бизнеса и крупных инвесторов. Благоприятное инвестиционное положение Чусового формируется на основе следующих преимуществ: географического положения, наличия развитой транспортной инфраструктуры, близости к краевому центру; традиционной промышленной ориентации экономики города, наличия производственного потенциала, инфраструктуры для развития новых производств.

На территории города подготовлены земельные участки, на которых возможно реализовать инвестиционные проекты по строительству промышленных объектов, гостиничного комплекса, торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг, услуг связи, объектов оптовой торговли, транспорта и коммунальной сферы, строительства жилья.

Чусовское городское поселение обладает природно-ресурсным потенциалом. Основными полезными ископаемыми на территории являются глины, известняк флюсовый, камень строительный, формовочный песок, песчано-гравийные смеси.

При создании ТОСЭР на территории Чусовского городского поселения не прослеживается системных рисков по созданию дополнительных расходных обязательств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в связи с тем, что потенциальные резиденты территории опережающего развития запускают свои проекты в прозрачных и понятных условиях. Это проекты greenfield, при которых производство создается «с нуля». Проекты прошли отраслевую экспертизу в профильных министерствах Пермского края и сопровождаются Агентством по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края. Вместе с тем нельзя исключать, что в будущем не сложится ситуация, при которой перспективные инвесторы не попытаются оптимизировать, свои затраты и воспользуются возможностью перенести производство с другой территории (субъекта РФ) на территорию ТОСЭР.