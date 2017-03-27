Казань, 27 марта, 2017, 09:42 — ИА Регнум.



Joe Gratz Суд

Вахитовский районный суд в Казани отказал семи вкладчикам «Татфондбанка» в выплате страхового возмещения от Агентства по страхованию вкладов (АСВ), сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Граждан, чьи вклады не превышали 1,4 млн рублей, но получены путем дробления более крупных вкладов или перевода средств со счетов компаний незадолго до отзыва лицензии у банка или введения временной администрации, АСВ сочло «дробильщиками».

В частности, за день до введения в «Татфондбанке» временной администрации — 14 декабря 2016 года — компания НИиПИ «Спецнефтегазпроект» перевела средства со своего счета на счета сотрудников, которые и выступали истцами. «Переводы были от 600 тыс. до 850 тыс. рублей. На счете юрлица осталось менее 500 рублей. Оклады работников, получивших переводы, не превышали 60 тыс. рублей, и ранее такие крупные суммы на их счета от компании не поступали», — рассказывает источник.

По словам клиентов, раздробить вклады им посоветовали сотрудники банка. «За несколько дней до введения временной администрации топ-менеджер банка позвонил и настоятельно рекомендовал разбить вклад на несколько частей. Сотрудник уверял, что клиент получит всю сумму по страховке. Он даже ссылался на гарантии правительства Татарстана», — сообщил юрист одного из вкладчиков. Однако затем в выплате страховых данному клиенту отказали.

С учетом того, что на 14 декабря банк уже являлся неплатежеспособным, а внутрибанковские операции не порождали правовых последствий, суд не удовлетворил требования истцов.

По оценкам экспертов, рекордное дробление вкладов спровоцировали такие действия сотрудников банка вместе с уверениями правительства Татарии, что банку не дадут пропасть. Всего в «Татфондбанке» было зафиксировано почти 4 тыс. случаев дробления вкладов на рекордную сумму 4,4 млрд рублей. С исками к АСВ обратились около 70 «дробильщиков».

Юристы полагают, что теперь таким клиентам нужно обратиться в АСВ с просьбой вернуть счета в состояние до дробления и попытаться попасть хотя бы в реестр кредиторов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 12 декабря из-за проблем с ликвидностью «Татфондбанк» поэтапно ввел лимиты на снятие наличных, перешел на сокращенный режим работы, приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 15 декабря 2016 года Банк России объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца, в банке ввели временную администрацию от АСВ.

13 декабря 2016 года глава Татарии Рустам Минниханов говорил, что власти республики поддержат «Татфондбанк» по мере возможностей. Позднее руководитель региона выражал надежду, что Центробанк найдет «серьезного» санатора для кредитной организации.

3 марта ЦБ отозвал лицензии «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» на осуществление банковской деятельности. В этот же день была отозвана лицензия еще одного банка Татарии — «Анкор Банка». Позднее арбитражный суд Татарии зарегистрировал иски от Банка России о признании указанных кредитных организаций банкротами. По оценкам ЦБ, «дыра» в капитале «Татфондбанка» составила 96,7 млрд рублей.

В банковской системе РФ «Татфондбанк» занимал 42-е место по размеру активов, «ИнтехБанк» — 129-е место и «Анкор Банк» — 231-е место.