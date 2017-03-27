Благовещенск, 27 марта, 2017, 09:48 — ИА Регнум. В Благовещенске продолжается так называемое собрание дальнобойщиков, которые сегодня, 27 марта, около полудня остановили свои большегрузы вдоль Новотроицкого шоссе. Водители настаивают на полной отмене системы «Платон», объясняя это тем, что сейчас три шкуры снимают с перевозчиков, однако в итоге последствия почувствует каждый житель России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

АСН24 Дальнобойщики Приамурья остановили большегрузы вдоль Новотроицкого шоссе в знак протеста против системы «Платон»

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По словам водителей, они пытались согласовать проведение акции в мэрии Благовещенска, но им отказали. В понедельник дальнобойщики остановили пустые большегрузы вдоль Новотроицкого и пообещали стоять ровно столько, сколько будет возможно. При этом забастовкой это мероприятие его участники не называют, предпочитая термин собрание.

По словам одного из водителей, Вячеслава, он вместе с другими дальнобойщиками выступает за полную отмену системы «Платон», поскольку за один и тот же налог с перевозчиков берут три раза: в виде транспортного налога, который увеличился в три раза, акциза на топливо и плат по «Платону».

"С перевозчиков снимают три шкуры. Если раньше частные перевозчики могли что-либо зарабатывать, сейчас — нет. Малый бизнес просто рассыпается. «Платон» влияет даже не столько на дальнобойщиков, сколько на всех жителей страны, так как поднимутся цены на все товары, которые перевозятся транспортом, — приводит слова водителя Александра местное издание «Амурская служба новостей». — Мы против этой гадости — системы «Платон». Мы не хотим войны. Это крайняя мера. Дальнобойщики — ребята не плаксивые и очень суровые. Если это происходит, значит, совсем придавило, дальше некуда».

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас тариф «Платона» составляет 1,53 рубля за километр пути. С 15 апреля 2017 года тариф должен вырасти до 3,06 рубля, так как заканчивается льготный период. Однако правительство РФ решило продлить льготный период и поднять тариф только на 25% — до 1,91 рубля.

В пятницу, 25 марта, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам транспорта, экономического развития и финансов проработать вопрос применения скидок в системе «Платон».