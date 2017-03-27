Ярославль, 27 марта, 2017, 09:23 — ИА Регнум. Представители шести оппозиционных партий («Зеленые», ЛДПР, «Патриоты России», «Родина», «Российская партия пенсионеров за справедливость» и «Справедливая Россия») направили открытое письмо врио губернатора Ярославской области Дмитрию Миронову и депутатам облдумы с просьбой изменить региональное законодательство о выборах.

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В обращении, копия которого имеется в распоряжении ИА REGNUM, оппозиция призывает Миронова и облдуму вернуть общую часть единого списка кандидатов на выборах в муниципалитет Ярославля, которая была упразднена перед последними выборами в 2012 году.

«Такое ограничение было пролоббировано с подачи политтехнологов, фактически управлявших областью и крайне не заинтересованных в проведении открытых, конкурентных избирательных кампаний», — говорится в обращении.

При отсутствии общей части единого списка кандидатов на выборах в муниципалитет формируются отдельные списки для каждой территориальной группы (всего 19). По мнению подписавших письмо, это привело к «дезинформации избирателей», которые зачастую не понимали, за какую команду кандидатов они голосуют, к невозможности партиям «максимально донести избирателям информацию о своих представителях» и в конечном итоге к непризнанию «целым рядом политических партий итогов выборов, проводимых в Ярославской области в период 2012—2016 годов».

Кроме того, оппозиционеры призывают изменить методику распределения депутатских мандатов внутри единого списка кандидатов. В 2013 году, перед выборами в областную думу, был отменен метод так называемых «паровозов», при котором наиболее узнаваемые кандидаты от партии возглавляли предвыборные списки, а затем отказывались от мандата, передавая его следующему по списку.

«В случае отказа «тяжеловеса» от мандата он будет передан списку кандидатов, набравшему наибольшее количество голосов избирателей, то есть останется у партии «Единая Россия», — замечается в обращении к врио губернатора.

Представители КПРФ и «Яблока» поддерживают изменение законодательства о выборах, но письмо не подписали. Секретарь обкома КПРФ Александр Воробьев пояснил ИА REGNUM, что не будет ставить свою подпись рядом с подписью представителей ЛДПР, а глава ярославского «Яблока» Владимир Зубков рассказал ИА REGNUM, что не успел согласовать документ с федеральным руководством партии из-за того, что слишком поздно получил его.