Пекин, 27 марта, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Государственное статистическое управление КНР опубликовало отчет, согласно которому за первые два месяца 2017 года прибыль крупнейших китайских государственных предприятий составила 1,02 трлн юаней ($148,47 млрд), что на 31,5% больше, по сравнению с аналогичными показателями в 2016 году.

Takungpao.com Пекин. КНР

По мнению ведущих китайских экономистов, данный факт подтверждает информацию о том, что китайская экономика постепенно восстанавливается после мирового финансового кризиса. Кроме того, власти КНР принимают дополнительные меры по увеличению темпов восстановления национальной экономики, в частности на фоне сокращения производственных мощностей происходит трансформация модели экономики КНР, пишет «Чжунго жибао».

Государственный сектор играет ключевую роль в национальной экономике: практически все крупные китайские корпорации хотя бы частично принадлежат государству. В стране насчитывается более 150 тыс. государственных предприятий, часть из которых напрямую контролируются центральным правительством КНР.

По итогам 2016 г. экономические показатели данной категории предприятий продемонстрировали рост на 8,5%, что на несколько процентов ниже, по сравнению с показателями прошлых лет. Главной причиной спада называют общее снижение темпов роста ВВП страны, которые в 2016 г. остановились на рекордно низкой отметке 6,7%.

По неподтвержденным данным, в настоящее время китайские власти готовят пакет мер по стабилизации темпов роста объема выручки государственных предприятий во всех секторах экономики страны. Министерство финансов КНР пока не прокомментировало данную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в январе 2017 года Государственное статистическое бюро КНР опубликовало отчет, согласно которому в 2016 году темпы роста ВВП страны замедлились еще на 0,2%, остановившись на уровне 6,7%. Подобные темпы роста ранее были спрогнозированы властями, тем не менее данный показатель стал худшим за последние 26 лет.