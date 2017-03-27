Москва, 27 марта, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Нефть еще одну неделю завершает снижением. Ранее котировки Brent обновили четырехмесячный минимум, снизившись до уровня 49,71. Для более внушительного падения оснований нет, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. Но нет их и для возврата к недавним максимумам.

Intsnab.com Нефтяная скважина

«Высока вероятность того, что Brent сформирует новый диапазон колебаний. Ограничен он будет уровнями 50,00 — 52,60. В начале апреля состоится заседание комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+. Если будет зафиксирован высокий уровень выполнения договоренностей, в начале недели нефть начнет движение к верхней границе диапазона. Тем более, что область 50 долларов за баррель по Brent выглядит достаточно низкой для покупок», — пояснила Рогова.

«Но при этом фактором риска остается рост числа работающих буровых установок в США. Ведь это ведет к росту добычи и, следовательно, препятствует сокращению избытка предложения на мировом рынке.

Также рынок будет следить за данными по коммерческим запасам в США. Если показатель продолжит штурмовать новые максимумы, Brent снова проверит на прочность отметку 50,00», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 27 марта цены на нефть снизились на фоне роста бурения в США, несмотря на разговоры в OPEC о возможном продлении сокращения добычи. Нефть марки Brent торгуется на 7 центов ниже по сравнению с итогом предыдущей сессии и стоит $50,73 за баррель. Стоимость нефти марки WTI упала на 14 центов — до $47,83.