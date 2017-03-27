Москва, 27 марта, 2017, 08:36 — ИА Регнум. «Рубль завершил неделю ростом к доллару. При этом даже падение цен на нефть не остановило российскую валюту, отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. Равно как и решение Банка России понизить ставку.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль-евро

«Но ждать новых максимумов, пожалуй, не стоит. У нефти нет достаточно оснований для того, чтобы продемонстрировать внушительный и уверенный рост. Скорее всего, Brent будет оставаться в диапазоне 50 — 52,60. И возврата энергоносителя к верхней границе будет недостаточно для движения ниже отметки 57 рублей за доллар», — пояснила Рогова.

«Кроме того, снижение ставки Банком России все же временно может оказать давление на рубль. Тем более, что регулятор не исключил понижение ставки во втором и третьем кварталах 2017 года.

И это существенным образом отличается от того, что регулятор обещал ранее. Таким образом, пара USD/RUB может вернуться в район уровня 58,20», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, на 27 марта Центробанк РФ снизил официальные курсы валют. Курс доллара опустился на 10 копеек и составил 57, 42 рубля. Курс евро упал на 24 копейки и установился на уровне 61,86 рубля.