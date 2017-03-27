Москва, 27 марта, 2017, 08:17 — ИА Регнум.



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Жители России смогут получать водительские удостоверения взамен ранее выданных в многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Соответствующее постановление об изменениях в порядке замены и выдачи водительских удостоверений подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, текст документа опубликован 27 марта на сайте правительства.

Как отмечается в описании документа, в настоящее время граждане могут получить и национальные водительские удостоверения (взамен ранее выданных), и международные права лишь в подразделениях Госавтоинспекции. Постановление правительства №326 от 23 марта 2017 года наделяет такими полномочиями и многофункциональные центры.

Кроме того, изменения коснулись и процедуры замены российского национального водительского удостоверения до того, как истечет срок его действия.

Дело в том, что на текущий момент при замене удостоверения до истечения срока его действия первоначально установленный срок не изменяется.

Однако значительное число граждан желает заменить водительские права досрочно, в связи с чем введено положение, которое предусматривает возможность замены прав при предоставлении медицинского заключения.

«Уточнена также процедура обмена иностранного национального водительского удостоверения на российское национальное водительское удостоверение», — говорится в описании документа.

Отмечается, что нововведения, подготовленные МВД России, призваны повысить качество предоставления государственных услуг, снизить финансовые и временные издержки граждан при обращении за госуслугами, а также уменьшить коррупционные риски.