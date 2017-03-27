Москва, 27 марта, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Торги по нефти 24 марта завершились в плюсе. По итогам дня цена на нефть сорта Brent повысилась на 0,93%, до $50,95. Повышение котировок с $50,38 до $51,02 было вызвано общим ослаблением американской валюты и предстоящей встречей ОПЕК в Кувейте на выходных, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Gazprom.ru Нефтяная платформа

Рынок проигнорировал отчет Baker Hughes. Согласно последним данным, за минувшую неделю общее число буровых установок увеличилось на 20 ед., до 809 штук. Число буровых установок для добычи нефти увеличилось на 21 ед., до 652 штук, для добычи газа сократились на 2 ед., до 155 штук.

Сегодня, 27 марта, баррель Brent стоит $50,72 (-0,44%). Торги на нефтяном рынке открылся снижением. В воскресенье в Кувейте страны ОПЕК в ходе переговоров не смогли без Саудовской Аравии согласовать решение о продлении сделки по сокращению добычи нефти.

Нефтяной рынок два дня находится в боковом тренде. Цена на Brent зажата между уровней $50,24 — $51,07. При прорыве нижней границы диапазона цена снизится до $49,55, верхней — вырастет до $51,85. Здесь сработают технические факторы, поэтому фундаментальные события выступит лишь спусковым крючком для сильных колебаний.