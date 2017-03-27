Москва, 27 марта, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 24 марта открылись снижением по доллару и евро. Рубль проигнорировал решение ЦБР снизить ключевую ставку на 0,25%, до 9,75%. После снижения ставки курс доллара снизился до 56,94 руб., курс евро — до 61,49 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Решение ЦБ РФ не удивило трейдеров, поскольку само заседание не является важным событием для валютного рынка, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. Спрос на ОФЗ сохранился высокий. По итогам дня индекс государственных облигаций России (RGBI) закрылся повышением на 0,14%, на уровне 136,51.

К закрытию торгов рубль обновил недельные максимумы против иностранных валют на фоне повышения нефтяных котировок и общего ослабления американского доллара. Курс доллара снизился до 56,87 руб., курс евро — до 61,45 руб.

24 марта с повестки заседания в Конгрессе США был снят закон по реформе здравоохранения Obamacare. Республиканцам не хватило голосов. Американские журналисты назвали случившееся политическим поражением администрации президента Дональда Трампа. Оппозиция отпраздновала свой успех.

Сегодня, 27 марта, баррель Brent стоит $50,76 (-0,37%). Торги на нефтяном рынке открылся снижением. 26 марта в Кувейте страны ОПЕК в ходе переговоров не смогли без Саудовской Аравии согласовать решение о продлении сделки по сокращению добычи нефти. Этот фактор окажет давление на российскую валюту с открытия Мосбиржи.

Согласно последним данным, на Чикагской бирже крупные спекулянты продолжают покупать фьючерс на рубль. За минувшую неделю длинные позиции увеличились на 1,631 тыс., до 19,800 тыс. контрактов против коротких позиций 1,157 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция составляет 18,643 тыс. контрактов.

Доллар/рубль держит путь к февральскому минимуму 56,55 руб. Тогда на этом уровне укрепление российской валюты остановил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил о возможном обсуждении российской валюты главой государства и руководителем Минэкономики. Рынок на его заявление отреагировал ростом курс доллара до 57,91 руб., курс евро — до 61,13 руб.

После вербальной интервенции наблюдался высокий спрос на валюты, так как покупатели поверили в достигнутое дно и стали активно покупать валюту. На этот раз некому защищать доллар на этом уровне. После падения курса ниже 56,55 руб., продавцам откроется дорога к уровню 55,75 руб.

Сегодня, 27 марта, на фоне снижения цен на нефть по доллару стоит ожидать коррекционное движение до зоны 57,17 — 57,27 руб., евро — до 61,85 руб.