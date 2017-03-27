Вашингтон, 27 марта, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призналась в своем аккаунте в Twitter, что готовить она не умеет. Фотографию подгоревшей выпечки она снабдила подписью «у меня была простая задача» и хэштегами «не умею готовить» и «буду мыть посуду».

Twitter

В комментариях официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон посоветовал ей «спасать мир», а «мы вымоем посуду». Всего публикация понравилась 1,4 тыс. пользователей.

У Twitter Никки Хейли 243 тыс. подписчиков, она начала активно его вести после того, как стала постпредом США при ООН. Ранее этот пост занимала Саманта Пауэр, также популярная в соцсетях — у ее странички в Twitter 659 тыс. подписчиков.

Хейли — бывший губернатор штата Южная Каролина. Постпред при ООН отметилась рядом заявлений в отношении России после своего вступления в должность.

Так, говоря о кибератаке на ресурс Yahoo в 2013 году, Хейли заявила, что Вашингтону не следует недооценивать «российскую угрозу». «Относитесь к ней (угрозе) серьезно. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России», — заявила она. В начале февраля 2016 года она заявила о том, что санкции, введённые Вашингтоном против Москвы в 2014 году, должны действовать до тех пор, пока полуостров Крым не вернётся в состав Украины. По ее словам, хоть в США и желают улучшить отношения с Россией, но «вопиющая ситуация» на востоке Украины требует решительного осуждения действий Москвы.

В конце февраля Хейли заявила, что улучшение отношений с Россией не может происходить за счет безопасности европейских друзей и союзников США.