Париж, 27 марта, 2017, 07:53 — ИА Регнум.



Оноре Домье. Восстание. 1860

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен на предвыборном митинге в Лилле (Франция) заявила, что вскоре Евросоюз погибнет — он перестал быть нужен людям, и с лица земли исчезнут «надменные гегемонии».

Критикуя своих основных соперников Эммануэля Макрона и Франсуа Фийона, Ле Пен обвинила их в предательстве интересов народа Франции ради ЕС и интересов рынка. То, что произошло в США и Великобритании — избрание Дональда Трампа и Brexit, — лидер «Национального фронта» назвала «глобальным восстанием людей».

Теперь Франции нужно выйти за рамки интеграционных структур — Евросоюза и НАТО, они для нее слишком узки. Также они ограничивают и другие европейские государства, не дают им вновь обрести суверенитет во всей полноте.

«Мы сделаем выбор в пользу другой Европы: европейская идея, попранная сторонниками федерализации, получит новое дыхание и обретет новые очертания в виде Европы наций», — сказала Ле Пен.

Говоря о своих соперниках, политик упрекнула их в том, что они действуют в интересах еврозоны, европейских министров, и в итоге их цель — «еще меньше национального суверенитета, еще меньше Франции и еще больше финансовых переводов в направлении Восточной и Южной Европы». По мнению Ле Пен, в ЕС сейчас доминирует Германия, которая навязывает свою политику, противоречащую интересам Франции и других наций.

Ле Пен напомнила и о своем обещании порвать с Североатлантическим альянсом. Говоря о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным, политик заявила, что увидела подлинных государственных деятелей, которые серьезно вовлечены в непреклонную борьбу с терроризмом и сознают, что необходимо двигаться в сторону многополярного мироустройства.

В конечном итоге в условиях многополярного мира народы и государства начнут уважать друг друга и человеческое разнообразие, а значит, и человека. Патриоты во всем мире — в США, Великобритании, Индии, Италии — уже заговорили на одном языке, став планетарным движением к национальным интересам, сотрудничеству и здравому смыслу, заявила Ле Пен, призвав Францию включиться или даже возглавить это движение.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля и 7 мая во Франции в два тура пройдут президентские выборы. По данным соцопросов, Ле Пен гарантированно выходит во второй тур. Ранее она заявила, что в случае ее избрания Франции выйдет из ЕС и еврозоны.

Визит лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен в Москву состоялся 24 марта. Сначала французский политик посетила Госдуму, где поучаствовала в заседании комитета нижней палаты парламента по международным делам.

Чуть позже Ле Пен провела беседу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным.