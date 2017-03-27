Барнаул, 27 марта, 2017, 06:59 — ИА Регнум.

Сливочное масло наиболее часто становится предметом фальсификаций. Из 209 проб некачественной молочной продукции, выявленных на Алтае за 2016 год, 42% приходится именно на этот продукт. Далее в своеобразном рейтинге популярности фальсификатов стоят: сгущенное молоко (28% проб), сыр и сырные продукты (10%), сухое молоко, творог, мороженое, сметану, молоко питьевое (от 2,5% до 6,7%). Удельный вес фальсифицированной продукции импортного производства составил всего 2,3%. При этом доля выявленной фальсифицированной продукции алтайских производителей составила 33%, тогда как 67% пришлось на продукцию производителей из других регионов: Новосибирской, Кемеровской, Омской, Свердловской, Смоленской, Брянской областей.

Светлана Шаповалова Алтайский край

Как передает ИА REGNUM, такой вывод можно сделать из доклада управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю и управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, обнародованного на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному обороту пищевой продукции.

Детализируя информацию об обороте некачественной фальсифицированной молочной продукции алтайского производства на территории других регионов страны, исполняющая обязанности начальника отдела надзора за гигиеной питания управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Алтайскому краю Ольга Бархатова отметила, что в 35% случаев изготовители такую продукцию не вырабатывали, представленные этикетки не соответствовали этикеткам изготовителя.

«В 26% случаев информация лабораторно не подтвердилась. В 5% случаев информация лабораторно подтвердилась, не соответствовала требованиям Технических регламентов по показателям подлинности (продукция фальсифицирована). По данному факту применены меры административного воздействия. В 7% случаев изготовители отсутствовали по указанным адресам», — отметила чиновница. Весте с тем, на территории Алтайского края, по ее словам, выявлено 4 предприятия-призрака (ООО «Молснаб», ООО «Маслосыркомбинат «Сыродел», ООО «Алтай-М», ОАО «Быстрянский маслосырзавод»).

Всего за 2016 год в ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено 219 проб фальсифицированной продукции, из них 95,4% — молочной продукции, 2,3% — мясной продукции и 2,3% — соковой продукции. Изъято из оборота и утилизировано более 900 кг некачественной молочной продукции. Наложено штрафов на общую сумму более 3 млн. рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с увеличением производства молочной продукции в Алтайском крае увеличился и объем контрафакта. В ноябре 2015 года в черные списки проверяющих попали ряд предприятий Алтайского края: их сыры были названы фальсифицированными.