Екатеринбург, 1 апреля, 2017, 10:08 — ИА Регнум. В Екатеринбургском «Салюте» жители города смогут посмотреть фильмы Андрея Тарковского, «символа» и культовой фигура для отечественного кино. Ретроспектива, которая пройдёт с 1-го по 4-е апреля, приурочена к 85-летию со дня рождения режиссёра, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Андрей Рублев». реж Андрей Тарковский. 1966. СССР Русь начала XV века

За четыре дня киноманы смогут посмотреть отреставрированные версии фильмов «Андрей Рублёв», «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер». Эти фильмы являются своего рода визитной карточкой режиссёра, завоевавшего признание не только в России, но и за рубежом.

Организатором выступила кинокомпания «Иноекино» при поддержке «Мосфильма», отвечающего за восстановление кинокартин.

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