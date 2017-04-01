Москва, 1 апреля, 2017, 08:43 — ИА Регнум. Уже сегодня, 1 апреля, стартует четырёхдневная ретроспектива фильмов Андрея Тарковского при поддержке кинокомпании «Иноекино», передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Зеркало». реж Андрей Тарковский. 1974. СССР Красавица

Посмотреть отреставрированные фильмы великого режиссёра можно в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» (Комсомольский пр. 21/10).В программу вошли такие кинокартины, как «Андрей Рублёв», «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер». Поэтому с 1-го по 4-е апреля жителям Москвы выпадает уникальная возможность насладиться классикой мирового кинематографа на большом экране, с отличным качеством звука и изображения, над которыми трудилась команда «Мосфильма».