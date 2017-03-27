Барнаул, 27 марта, 2017, 06:34 — ИА Регнум. До 1 апреля 2017 года в Алтайском крае объединят ещё несколько служб скорой помощи. В частности, к Рубцовской станции скорой помощи присоединят службы Егорьевского и Угловского районов. Об этом сообщают сегодня, 27 марта, «Вести» со ссылкой на Министерство здравоохранения Алтайского края.

Сайт Алтайского рая Алтайский край. Автомобиль скорой помощи

Известно также, что в состав Бийской станции войдёт подразделение скорой помощи Зонального района, а к Быстроистокскому отделению присоединят Смоленский район. В Минздраве отметили, что теперь вызовы от жителей данных территорий будут принимать в одном месте, но по факту все бригады скорой помощи останутся на прежних местах, объединяются только диспетчерские службы.

Главной причиной укрупнения является дефицит персонала, в некоторых отделениях скорой помощи работает только по одной бригаде.

«Укомплектованность штатных должностей врачей в 2016 году составила 44,8%, среднего медицинского персонала — 62%. Для решения этой проблемы в 2016 году реализовали инициативу о включении в программу «Сельский фельдшер» фельдшеров скорой медицинской помощи. В результате в 10 районов края по программе трудоустроили 15 фельдшеров скорой медицинской помощи, получивших в виде мер социальной поддержки единовременные выплаты в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, за счет изменений, внесенных Министерством здравоохранения РФ в штатные нормативы комплектования бригад медицинскими работниками, с июля в 2016 года в составе фельдшерской бригады может работать медицинская сестра. Благодаря данным изменениям только на Станцию скорой медицинской помощи Барнаула за 3 месяца текущего года трудоустроились 110 средних медицинских работников», — отмечала в феврале 2017 года министр здравоохранения Алтайского края Ирина Долгова.

Кроме того она напомнила, что Алтайский край вошел в число 34 регионов России, где будет развиваться санитарно-авиационная помощь. Это позволит решить проблему скорой медицинской помощи в удаленных и труднодоступных населенных пунктах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, реструктуризация скорой медицинской помощи в Алтайском крае началась в 2015 году. К станции скорой медицинской помощи Бийска присоединено отделение скорой медицинской помощи КГБУЗ «Бийская центральная районная больница». К станции скорой медицинской помощи Барнаула были присоединены отделения скорой помощи КГБУЗ «Городская больница ЗАТО Сибирский», КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им А.Ф. Воробьева», КГБУЗ «Центральная городская больница имени Л.Я. Литвиненко, город Новоалтайск» с включением в зону обслуживания станции территорий трех муниципальных образований. С 1 ноября 2016 года в зону ответственности станции скорой медицинской помощи Барнаула вошла часть территории Павловского района, примыкающая к Барнаулу, а в 2017 году войдет весь Павловский район.