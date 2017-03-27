Анкара, 27 марта, 2017, 06:01 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

Десять лет назад, в феврале 2007 года, в резиденции консульства ФРГ в Анкаре прошли первые переговоры о возможном вступлении Турции в Европейский союз. Ахмет Давутоглу, бывший на тот момент главным политическим советником экс-премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана, утверждал: «ЕС является движущей силой процессов преобразования в Турции, вместе мы сможем стать двигателем для трансформации всего региона Ближний Восток».

«Европейские политики должны набраться сил, чтобы объяснить своим гражданам: Турция — не нагрузка для ЕС, а страна, которая продвигает наши ценности в своем регионе», — добавлял бывший президент ФРГ Рихард фон Вайцзеккер.

Но весной 2017 года от этого единства ничего не осталось, пишет Der Spiegel. Германия, Нидерланды и другие страны ЕС запретили выступления турецких политиков перед проведением референдума, Эрдоган на протяжении нескольких недель обвиняет европейцев, называя их «фашистами», «пособниками террористов», «расистами». Помимо этого, накануне проведения турецкого референдума в ФРГ он объявил, что после 16 апреля он может приостановить ход переговоров о вступлении Турции в ЕС.

Некоторые европейские эксперты считают, что Эрдоган превратил страну за последние годы своего правления в самодержавную, развязал войну против курдов, отменил свободу печати и многое другое, из-за чего можно сказать, что «Турции с таким президентом нет места в Европе».

Еще несколько лет назад трое из четырех турок поддерживали возможное членство своей страны в Евросоюзе, сейчас же — ситуация обратная. И хотя переговоры между Анкарой и Брюсселем длятся уже на протяжении многих лет, почти никто не верит, что Турция в ближайшем будущем сможет стать полноправным членом ЕС, сообщает Der Spiegel.