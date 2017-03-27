Барнаул, 27 марта, 2017, 05:23 — ИА Регнум. Сегодня, 27 марта, на территории Алтайского края закрыли все ранее разрешённые ледовые переправы. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Алтайскому краю.

Светлана Шаповалова Ледовая переправа в Камне-на-Ои

Речь идет о семи официально разрешённых ледовых переправах: р. Обь — Усть-Пристанский район (с. Вяткино — с. Клепиково, 10 тонн), р. Обь — Быстроистокский район (с. Быстрый Исток — с. Акутиха, 7 тонн), р. Алей — Калманский район (с. Усть-Алейка — пр. берег р. Алей, 10 тонн), р. Обь — Каменский район (г. Камень-на-Оби — пристань Островная, 8 тонн), р. Обь — Шелаболихинский район (с. Иня — с. Шелаболиха, 2,5 тонны), р. Катунь — Советский район (с. Шульгинка — пос. Амурский, 30 тонн), р. Обь — Усть-Пристанский район (с. Усть-Чарышская Пристань — с. Чеканиха, 7 тонн).

Светлана Шаповалова Ледовая переправа в Камне-на-Ои

Вместе с тем, гидрологическая обстановка на реках Алтайского края пока стабильная. На основных реках ледостав или неполный ледостав: на реке Обь (п.Фоминское); Катунь (Сростки), Ануй (Солонешное), Чарыш (п.Чарышское, Карпово-2). На реке Алей (Локоть) и Тогул (Тогул) отмечается вода на льду.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по прогнозам алтайских синоптиков, вскрытие рек бассейна Оби может произойти на 4−9 дней раньше и при имеющихся в них запасах воды (Бия — 133%, Катунь — 175%, Чумыш — 191% от среднего многолетнего) подтопления прибрежных участков не избежать.

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Для обеспечения безопасного проезда по федеральным дорогам Алтайского края и Республики Алтай во время весеннего паводка осуществлен масштабный подрыв льда на реке Чумыш в Тальменском районе и на реке Бия в районе населенного пункта Мальцева Курья Байского района.