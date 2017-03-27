Москва, 27 марта, 2017, 04:43 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В России могут отказаться от суррогатного материнства. По крайней мере такой законопроект будет внесен сегодня, 27 марта, в Госдуму, его автором является Антон Беляков. Об этом сообщает газета «Известия».

Автор законопроекта считает, что в нашей стране суррогатное материнство происходит по гражданско-правовому договору. Но ничто не гарантирует соблюдения прав и обязанностей договаривающихся сторон. В частности, по словам Белякова, нельзя выяснить, чем являются случаи рождения детей с патологией или внутриутробной смерти: результатом ненадежного выполнения услуги или основанием для того, что расторгнуть договор.

Причем среди проблем суррогатного материнства Беляков выделяет возможный шантаж биологических родителей «исполнительницей услуги». Дело в том, что сегодня забрать ребенка из роддома «заказчики» могут только после согласия суррогатной матери.

«Это приводит к тому, что суррогатные матери начинают шантажировать биологических родителей», — считает автор законопроекта.

К тому же в настоящее время для того, чтобы новорожденный был передан от суррогатной матери биологическим родителям, не требуется осуществлять процедуру усыновления.

Отметим, что коммерческое и некоммерческое материнство законодательно разрешено в некоторых штатах США, Южно-Африканской Республике и на Украине. В Австралии, Великобритании разрешено лишь некоммерческое материнство, но тем не менее допускается оплата текущих расходов суррогатной матери.

Также некоммерческое суррогатное материнство разрешено в Дании, но со множеством серьезных ограничений. В то же время запрещена любая реклама такой «услуги», предложения суррогатных матерей и их подбор в Израиле, Испании, Канаде, Нидерландах. В американских штатах Нью-Гемпшир и Вирджиния тоже разрешено лишь некоммерческое суррогатное материнство.

На законодательном уровне такая «услуга» запрещена в Австрии, Германии, Норвегии, Швеции, в отдельных штатах США, Франции, Швейцарии, причем наказание в случае нарушения закона несут врачи и посредники, а не родители и суррогатная мать. А вот в Бельгии, Греции, Ирландии, некоторых странах Латинской Америки и Азии закон не запрещает суррогатное материнство, но и никак его не регламентирует.