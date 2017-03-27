Мехико, 27 марта, 2017, 03:58 — ИА Регнум.



Американо-мексиканская стена

Мексиканские компании, принимающие участие в тендере США на строительство стены вдоль американо-мексиканской границы, своими действиями поддерживают дискриминацию в отношении соотечественников. Такова официальная позиция Католической церкви в Мексике, обнародованная на страницах издания Desde la Fe.

«Любая компания, которая планирует инвестировать в стену фанатика Трампа, будет считаться аморальной, более того, её акционеры и владельцы должны будут расцениваться как предатели родины», — говорится в заявлении архиепископства Мексики.

Напомним, 20 марта Агентство национальной безопасности США опубликовало запрос на предложения проектов создания стены вдоль границы с Мексикой. Согласно заявленным требованиям, высота стены должна составлять не менее 9 метров, а сторона, обращённая на территорию США, должна обладать «эстетически приятным цветом». На строительство стены Вашингтон планирует потратить $1,5 млрд в 2017 году и $2,6 млрд — в 2018 году.

Позднее стало известно, что в конкурсе на получение контракта пожелали участвовать уже более 600 частных фирм из разных стран мира. Среди них оказались и компании из Мексики, предложившие, в частности, поставки цемента и проведение осветительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января президент США Дональд Трамп подписал указ об охране государственной границы, предусматривающий в качестве одной из мер строительство стены вдоль границы с Мексикой для сдерживания потока мигрантов. При этом глава Белого дома многократно обещал компенсировать строительство из мексиканского бюджета.

Власти Мексики платить за стену категорически отказались. В связи с этим Трамп озвучил планы по увеличению таможенных пошлин на мексиканские товары. Кроме этого, Вашингтон рассматривает вопрос о переносе на территорию США основной части производств американских компаний в Мексике.

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