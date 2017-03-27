Лилль, Франция, 27 марта, 2017, 03:59 — ИА Регнум.



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Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальный Фронт», в очередной раз предрекла гибель Европейского союза. По словам политика, ЕС скоро пропадет с политической карты мира. С таким заявлением Ле Пен выступила во время своей речи перед сторонниками в городе Лилле.

«Евросоюз погибнет, потому что людям он больше не нужен. Надменным гегемониям суждено исчезнуть с лица земли», — сказала лидер партии «Национальный фронт».

В ответ раздались громкие аплодисменты. По словам Ле Пен, избрание в США президентом Дональда Трампа, а также выход Великобритании из ЕС — это первые шаги к разрушению ЕС.

Теперь, отмечает политик, выборы во Франции будут очередным шагом к кончине объединения. Эти события Ле Пен назвала «глобальным восстанием людей».

Кандидат в президенты Франции также подчеркнула, что сейчас пришло время для того, чтобы «разгромить глобалистов». Таковыми Ле Пен окрестила своих основных соперников Эммануэля Макрона и Франсуа Фийона. Она обвинила их в предательстве ради ЕС и интересов рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен уже не в первый раз выступает с подобными заявлениями. Ранее она уже обещала в случае своего избрания выход Франции из ЕС и еврозоны.