Анкара, 27 марта, 2017, 02:40 — ИА Регнум.



Константин Гуральчук. Пашня. Два тракториста. 1952

Турция ввела пошлины на ввоз российской продукции. Официальные сведения об этом получили в Минсельхозе России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на министерство.

В сообщении отмечается, что с 15 марта 2017 года пошлины на ввоз пшеницы и кукурузы в Турцию составляют 130%, риса — 45%, подсолнечного масла — 36%, шрота подсолнечника — 13,5%, бобовых — 9,7%.

Причем для ввоза российского масла в Турцию кроме пошлин есть еще ряд ограничений. Речь идет о минимальной таможенной стоимости завозимой в Турецкую Республику продукции, которая должна составлять $1,5 тыс. за тонну. При этом текущая цена составляет $800 за тонну, пишет газета. В турецком министерстве сельского хозяйства и сельских дел от комментариев отказались.

Напомним, что 15 марта, согласно информации Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП), Анкара остановила выдачу лицензий на импорт российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и растительного масла. В связи с этим представители НАЭСП обратилась к главе Минсельхоза РФ Александру Ткачеву с просьбой посодействовать возобновлению экспорта российской сельхозпродукции в Турцию.

В НАЭСП отмечали, что подобными действиями турецкая сторона, по сути, ввела эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из РФ. В свою очередь, в Минэкономики Турции не подтвердили сведения о запрете на поставки российской сельхозпродукции.

Между тем российский представитель торгпредства в Анкаре сообщал, что в турецком министерстве экономики исключили РФ из списка стран, для которых действует нулевая ставка таможенной пошлины.