Москва, 27 марта, 2017, 01:51 — ИА Регнум.



Флаг НАТО

Президент США Дональд Трамп выставил Берлину «гигантский счёт» за работу НАТО, однако альянс не смог защитить Германию ни от мигрантов, ни от терроризма, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Стало ясно, почему Трамп назвал встречу с Меркель «великолепной»: он ей выставил счёт на 375 млрд долларов. Уже ясно, что друзьями им не быть», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

При этом он отметил, что Берлину предлагают заплатить «за работу НАТО, которая не решила ни одной задачи безопасности Германии — ни от мигрантов, ни от террора».

Напомним, 26 марта газета The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщила, что Дональд Трамп во время недавней встречи в Вашингтоне с канцлером Германии Ангелой Меркель вручил ей счёт на сумму $375 млрд за услуги Североатлантического альянса.

Один из источников издания считает, что глава Белого дома хотел «запугать» канцлера Германии, но она не поддалась на провокацию. «Такие требования выдвигают, чтобы запугать другую сторону, но канцлер спокойно восприняла эту новость и не намерена реагировать на подобные провокации», — отметил он.