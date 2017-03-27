Хабаровск, 27 марта, 2017, 04:02 — ИА Регнум. При разработке поправок в Налоговый кодекс «О самозанятых гражданах» Госдума опять забыла про российских моряков. РПСМ считает, что в отношении моряков должен действовать особый порядок налогообложения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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Смысл поправок в Налоговый кодекс РФ состоит в том, чтобы снизить налогообложение самозанятых граждан. Если поправки будут приняты, то та категория людей, чей доход в год не превышает 300 тысяч рублей, будут уплачивать взносы в Пенсионный фонд по ставке 6% от фактически полученного дохода.

Российский профсоюз моряков ожидал, что при разработке поправок депутаты учтут и интересы российских моряков, работающих на судах под иностранными (удобными) флагами, — таковых большинство. Однако этого не произошло: моряки, рыбаки, работающие под «удобными» флагами, по-прежнему фактически находятся вне правового поля Российской Федерации.

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«В отношении моряков должен быть введен особый порядок налогообложения. Люди идут работать под иностранный флаг не от хорошей жизни. Заработать более-менее нормальные деньги под российским флагом, за очень редким исключением, почти невозможно. Моряки, как и любые другие граждане, заинтересованы в том, чтобы их пенсия при окончательном списании на берег была как можно выше. А это зависит от многих факторов: стажа, уплаты взносов и т.д. Очевидно, что в их случае платить 6% очень выгодно. Да и государство в накладе не останется, имея гарантированные поступления. Но, к большому сожалению, никаких дельных предложений по этому вопросу от депутатов Госдумы нет», — пояснил юрист РПСМ Дмитрий Иванов.

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Права российских моряков — огромное «белое пятно» в российском законодательстве. Ежедневно из российских портов уходят в море суда под иностранными флагами с российскими экипажами на борту. Суда везут в различные страны российские грузы — уголь, лес, металл и т.д. И это далеко не вся польза, которую приносят России моряки, вынужденные в силу обстоятельств работать на судах под «удобным» флагом. Получая вознаграждение за свой труд в валюте, моряки привозят ее в Россию, меняют в российских банках. По подсчетам некоторых экспертов, поступления «живой», наличной валюты только за счет зарплат моряков в РФ в год составляет до 500 миллионов долларов. К тому же моряки кормят свои семьи, которые не идут к государству с протянутой рукой за пособиями по безработице, по бедности и т.д. После распада СССР мощный торговый флот, насчитывавший 18 морских пароходств и более 30 речных, буквально растащили по кускам. Новоявленные судовладельцы быстро увели суда под «удобные» флаги, а моряки России оказались лишены элементарных прав.

«Для государства мы — безработные»

Как получилось, что в огромной морской державе представители мужественной профессии, специалисты с очень серьезным образованием (а русская мореходная школа всегда считалась одной из лучших в мире) оказались фактически «за бортом» права?

«Для государства мы все — безработные» — под таким заголовком на официальном сайте РПСМ вышло не письмо — крик души обычного российского штурмана Павла Максименкова.

«Под флагом РФ работают немногочисленные суда Мурманского морского пароходства, да жалкие останки советского флота. Остальные — под иностранными. Русский флаг в морях редко встретишь, разве что на яхтах. На больших современных судах я его не видел за последние годы ни разу. Хотя многие пошли бы работать под свой флаг», — написал моряк.

Но и под флагом России, как показывает практика, не все гладко.

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Печально известная сахалинская компания ООО «Вип-строй Холдинг», суда которой «Порт Мей» и «Ст. Винд» носят именно российский флаг, «знаменита» как раз тем, что не платит морякам годами.

Как сообщало ИА REGNUM, Российский профсоюз моряков неоднократно выражал тревогу по поводу участившихся случаев нарушения прав российских моряков. Пальму первенства, по данным РПСМ, много лет держит Сахалинская область — представителя РПСМ из региона изгнали угрозами расправы, неоднократные жалобы моряков в правоохранительные органы области ничем, как правило, не заканчиваются.