Вашингтон, 27 марта, 2017, 01:45 — ИА Регнум.

Экс-президент США Барак Обама планирует написать мемуары о работе в Белом доме, и приступить к воплощению этой идеи он может уже в ближайшее время. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник, близкий к бывшему американскому лидеру.

Иван Шилов ИА REGNUM Обама

В середине марта Барак Обама прибыл на остров Тетиароа в южной части Тихого океана. Здесь он намерен задержаться надолго и начать писать мемуары о своей работе в Белом доме, сообщил изданию собеседник.

Ранее сообщалось, что и Барак, и Мишель Обама решили написать мемуары. Выпуск планируется двумя отдельными книгами, однако продавать хотят их комплектами.

Так, право на издание воспоминаний экс президентской четы, как писала газета The Financial Times, могли продать за $60 млн. В приобретении прав на мемуары были заинтересованы такие издательства, как Penguin Random House, HarperCollins, Simon & Schuster и Macmillan.

Позднее, 1 марта, стало известно, что бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель заключили контракт с издательством Penguin Random House на право издания их мемуаров. Глава компании Маркус Доул заявил, что его издательство в восторге от того, что продолжает работать с экс-президентом и его супругой.

«Каждым словом и своим руководством они изменили мир, мы стремимся делать то же самое с помощью книг, которые выпускаем в Penguin Random House», — считает Доул.