Прага, 27 марта, 2017, 00:40 — ИА Регнум.



Ivan David Gomez Arce Хакер

Персональный компьютер президента Чехии взломали американские хакеры и разместили на устройстве детскую порнографию. Об этом заявил сам чешский лидер Милош Земан в эфире радиоканала Frekvence-1.

Глава Чехии сказал, что примерно год назад, а возможно, и совсем недавно в замке Ланы, загородной резиденции под Прагой, хакеры закачали на его компьютер страницы с детской порнографией. Тогда Земан обратился к специалистам по кибербезопасности из Пражского града, чтобы они установили, кто совершил хакерскую атаку.

Президент Чехии пояснил, что такие меры были необходимы, чтобы привлечь хакеров к уголовной ответственности. Специалисты по результатам своей работы выяснили, что взлом организован из американского штата Алабама.

В связи с этим привлечь к уголовной ответственности виновных оказалось невозможно. Земан также отметил, что хакеры из США могли организовать кибератаку через посредников, то есть через прокси-серверы в других странах.

Напомним, что в конце января 2017 года издание Neovlivní со ссылкой на источники в службах безопасности сообщало, что неизвестные устроили кибератаки на серверы чешского МИД и украли информацию из почтовых ящиков главы министерства Лубомира Заоралека и его заместителей.

Причем, как отмечало издание, взломы продолжались на протяжении нескольких недель, а хакеры могли выкрасть секретные данные. После этого в ведомстве начали проверки, чтобы оценить масштаб произошедшего.

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