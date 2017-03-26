Симферополь, 26 марта, 2017, 23:01 — ИА Регнум. В Красногвардейском районе Крыма произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщил Life.ru источник в правоохранительных органах.

Tysto Авария

По предварительным данным, в результате аварии пострадали 8 человек. ДТП произошло в воскресенье, 26 марта, на автодороге Симферополь — Джанкой возле населенного пункта Октябрьское.

«По встречной полосе двигался автомобиль ВАЗ-2106, — говорит источник. — Увидев выехавшую на встречную полосу иномарку, водитель свернул и столкнулся с автобусом».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии.

Другие подробности пока неизвестны.