Москва, 26 марта, 2017, 23:01 — ИА Регнум. ДТП с участием машины скорой помощи и внедорожника произошло на Садовой-Спасской улице в центре Москвы. Об этом, как передает RT, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

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Авария произошла в воскресенье, 26 марта, на пересечении проспекта Сахарова и Садового кольца. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека (водитель, фельдшер и пациент скорой помощи).

«Около 21:00 мск внедорожник столкнулся с каретой скорой помощи на пересечении проспекта Сахарова и Садового кольца, — говорится в сообщении. — В результате ДТП карета скорой помощи опрокинулась».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.