Вашингтон, 26 марта, 2017, 22:26 — ИА Регнум. В Брадентоне (США) погиб 42-летний гонщик Дэйв Стил, попавший в аварию во время гонок Southern Sprintcar Shootout Series. Об этом сообщает в воскресенье, 26 марта, «Р-Спорт».

LAT Images Дейв Стил

"Автомобиль 42-летнего Стила столкнулся с другой машиной, после чего взлетел в воздух, перевернулся и врезался в заградительную стену», — говорится в сообщении.

Дежурившие на месте врачи не смогли спасти жизнь гонщику.

Отметим, что за свою спортивную карьеру Дэйв Стил также участвовал в гоночных сериях Nascar и Indycar.