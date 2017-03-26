Москва, 26 марта, 2017, 21:52 — ИА Регнум. Неблагоприятные погодные явления, а именно мокрый снег, гололедица, ветер с порывами до 20 м/с, ожидаются в ближайшее время в Москве. Об этом сообщает Главное управление МЧС РФ по столице.

(сс) ПОКА_ТУТ Мокрый снег

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС» с 20:00 26 марта до 06:00 27 марта в Москве местами ожидается снег, мокрый снег, гололедица, местами порывы северо-западного ветра до 20 м/с», — говорится в сообщении.

В МЧС РФ предупредили, что из-за налипания мокрого снега возможны повреждения линий электропередач, а также частичный повал деревьев.

«Во время осадков местами возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов», — говорится в сообщении.

МЧС также рекомендует водителям транспортных средств соблюдать скоростной режим и держаться на расстоянии от других участников движения.

«Будьте более аккуратными и бдительными», — отмечается в сообщении.