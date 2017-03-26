Рим, 26 марта, 2017, 21:45 — ИА Регнум. МИД Италии надеется на скорейшую отмену антироссийских санкций. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Анджелино Альфано в эксклюзивном интервью РИА «Новости».

European People's Party Глава МИД Италии Анджелино Альфано

"Несомненно, мы надеемся, что этот момент может наступить скоро, принеся новые возможности для экономики и предприятий двух наших стран», — заявил итальянский министр, который 27 марта совершит рабочий визит в Москву.

Альфано также добавил, что ограничительные меры против Москвы представляют собой «инструмент, а не самоцель».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции против РФ были введены в 2014 г. на фоне гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Сначала под ограничения, объявленные Вашингтоном и Брюсселем, попали отдельные физические лица и компании РФ.

В дальнейшем под санкции попали целые сектора российской экономики. Ответной мерой Москвы стало введение эмбарго на ввоз продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции.