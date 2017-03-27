Архангельск готовится встречать гостей международного арктического форума
Архангельск, 27 марта, 2017, 08:54 — ИА Регнум. До начала международного форума «Арктика — территория диалога» осталось два дня. Он откроется в среду 29 марта и продлится до 30 марта этого года в Архангельске. Ожидается приезд первых лиц арктический государств, представителей МИД, бизнеса, китайских партнеров. Планируется, что одно из заседаний пройдет с участием президента РФ Владимира Путина.
К торжественному событию в Архангельске начали готовится заранее. Площадками форума станет Северный арктический федеральный университет и драматический театр имени Ломоносова.
Сейчас в спешном порядке власти города пытаются привести улицы столицы Поморья в порядок. САФУ передал «Россконгрессу» 46 тысяч квадратных метров площадей, куда уже завезли все необходимое.
Три новые площадки появятся в Архангельске благодаря арктическому форуму
Мэрия города даже постелила «деревянный паркет» на подходе к главному корпусу.
Деревянный паркет на улицах Архангельска: фальшивка или нет
А у Красной пристани пришвартовался современный ледокол «Новороссийск», который на время форума будет использоваться как экспозиционная площадка и гостиница на 75 мест.
К причалу Архангельска подойдет новейший ледокол «Новороссийск»
Корреспондент ИА REGNUM накануне открытия форума прогулялся по Архангельску, чтобы через объектив фотоаппарата увидеть, а каким предстанет город приглашенным гостям. Подробности в нашем фоторепортаже.
Отметим, что «за кадром» остается многое: это и разбитые дороги, и обилие ветхого жилья, в основном аварийного деревянного жилфонда, и отсутствие регулярной уборки улиц, тротуаров, проездов, переполненные мусорные баки и крысы.
Власти региона поставили цель — прибраться на центральных улицах Архангельска к международному событию, и у них это почти удалось.