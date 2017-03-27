Архангельск, 27 марта, 2017, 08:54 — ИА Регнум. До начала международного форума «Арктика — территория диалога» осталось два дня. Он откроется в среду 29 марта и продлится до 30 марта этого года в Архангельске. Ожидается приезд первых лиц арктический государств, представителей МИД, бизнеса, китайских партнеров. Планируется, что одно из заседаний пройдет с участием президента РФ Владимира Путина.

Анна Кошечко Аэропорт Архангельск. В преддверии форум срочно был смонтирован еще один терминал, но это только каркас. Пока пользоваться им нельзя

К торжественному событию в Архангельске начали готовится заранее. Площадками форума станет Северный арктический федеральный университет и драматический театр имени Ломоносова.

Сейчас в спешном порядке власти города пытаются привести улицы столицы Поморья в порядок. САФУ передал «Россконгрессу» 46 тысяч квадратных метров площадей, куда уже завезли все необходимое.

Три новые площадки появятся в Архангельске благодаря арктическому форуму

Мэрия города даже постелила «деревянный паркет» на подходе к главному корпусу.

Деревянный паркет на улицах Архангельска: фальшивка или нет

А у Красной пристани пришвартовался современный ледокол «Новороссийск», который на время форума будет использоваться как экспозиционная площадка и гостиница на 75 мест.

К причалу Архангельска подойдет новейший ледокол «Новороссийск»

Корреспондент ИА REGNUM накануне открытия форума прогулялся по Архангельску, чтобы через объектив фотоаппарата увидеть, а каким предстанет город приглашенным гостям. Подробности в нашем фоторепортаже.

Отметим, что «за кадром» остается многое: это и разбитые дороги, и обилие ветхого жилья, в основном аварийного деревянного жилфонда, и отсутствие регулярной уборки улиц, тротуаров, проездов, переполненные мусорные баки и крысы.

Власти региона поставили цель — прибраться на центральных улицах Архангельска к международному событию, и у них это почти удалось.