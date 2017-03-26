Волгоград прихорашивается после зимы: фоторепортаж
Волгоград, 27 марта, 2017, 00:14 — ИА Регнум. Волгоград преображается к весенним праздникам. В этом году старт месячнику по благоустройству районов в городе-герое был дан раньше привычного срока, передает корреспондент ИА REGNUM 27 марта. Первый общегородской субботник прошёл в прошедшую субботу. Его участниками стали более пяти тысяч волгоградцев.
Горожане вместе с коммунальными службами наводили порядок в парках, скверах. На день чистоты и благоустройства вышли сотрудники промышленных предприятий и социальных учреждений, а также представители молодежи и общественных объединений.
Так, в Краснооктябрьском районе Волгограда уборку провели в парках им. Юрия Гагарина и 70-летия Победы, также очистили и убрали зеленые зоны вдоль основных дорожных магистралей по улице Штеменко и проспекту имени Ленина.
Сухостойные ветки обрезали и перед зданием Царицынской оперы, приведя в порядок зеленые насаждения в зеленой зоне.
Основной упор делается на уборку мусора, скопившегося за зимние месяцы. Его вывоз организовала районная администрация.
Участники общегородского мероприятия — а ими 25 марта стали представители 149 организаций — сгребали прошлогоднюю листву и случайный мусор. Тротуарные дорожки очищали от песка и пыли при помощи специализированной техники, окапывали деревья и кустарники.
«В рамках месячника по благоустройству в Краснооктябрьском районе предстоит высадить более 200 деревьев и кустарников, ликвидировать несанкционированные свалки, привести в порядок малые архитектурные формы», — поделился заместитель главы администрации Краснооктябрьского района Георгий Маргиани.
Всего, по его словам, до конца апреля планируется благоустроить свыше 100 гектар территорий района. Так, поливочный водопровод должен появиться в парке 70-летия Победы. Его протяженность превысит пять километров.
«Автоматическая система полива обеспечит должный уход существующим зеленым насаждениям и поможет прижиться молодым деревцам», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра.
Восстановят этой весной и систему орошения в парке им. Юрия Гагарина.
Работы по наведению порядка в зеленых зонах прошли в рамках общегородского субботника и в сквере Саши Филиппова и в зеленой зоне возле памятника Чекистам в Ворошиловском районе, в парке «Русь» в Дзержинском районе.
Весеннее благоустройство города только набирает обороты. В рамках месячника на территории города будет высажено порядка 1,5 тысячи деревьев и 2 тысяч кустарников, отремонтировано и покрашено более 14 км турникетов, убрано свыше 300 километров лотковой части дорог.
Как отметили в мэрии города, особое внимание этой весной планируется уделить ликвидации несанкционированных свалок — до конца апреля предстоит убрать свыше 80 таких мест, будет вывезено более 900 тонн мусора. А пока в некоторых районах места сбора мусора выглядят вот так:
Работы по наведению порядка продолжатся во всех районах города и в будни. Согласно намеченному графику будут организованы санитарные часы и акции чистоты.
Преображение ждет и волгоградские дворы. На эти цели из федерального бюджета будет направлено 300 миллионов рублей, еще 140 миллионов рублей выделены на благоустройство городских парков и скверов.
Скоро во дворы выйдут и бабушки, чтобы превратить приподъездные территории в шедевры ландшафтного дизайна, обустроив клумбы из покрышек, заборчики из пластиковых бутылок и декоративные статуи из всего, что под руку попалось — пенопласта, старых игрушек и останков мебели.
А вот добровольцы общественного движения «Волонтеры Победы» новый сезон благоустройства памятных мест уже открыли. Мероприятия проводится в рамках ежегодной акции «Дорога к обелиску». В течение года более 2 тыс. школьников и студентов со всей Волгоградской области будут приводить в порядок памятники и места воинских захоронений.
Старт акции состоялся в Волгограде в сквере имени 8 марта. Волонтеры убрали мусор и прошлогоднюю листву, навели порядок на участке у братской могилы воинов 57-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда.
Прибрано и на площади имени Дзержинского в Тракторозаводском районе у памятника танку Т-34, который является символом легендарного тракторного завода. А у памятного знака кроме хаотичных пучков травы начинают пробиваться тюльпаны.
А вот гранитный постамент у памятника Феликсу Дзержинскому с белыми подтеками смотрится неприглядно.
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Местные власти строят грандиозные планы на ремонт дорог, который должен внести свою лепту в благоустройство города перед чемпионатом мира по футболу.
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А пока Волгоград кажется серым и унылым, лишь редкие яркие пятна свежевыкрашенных фасадов домов и разноцветные детские площадки радуют глаз и напоминают о пришедшей весне и обновлении.