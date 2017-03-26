Волгоград, 27 марта, 2017, 00:14 — ИА Регнум. Волгоград преображается к весенним праздникам. В этом году старт месячнику по благоустройству районов в городе-герое был дан раньше привычного срока, передает корреспондент ИА REGNUM 27 марта. Первый общегородской субботник прошёл в прошедшую субботу. Его участниками стали более пяти тысяч волгоградцев.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Мусор растет прямо на деревьях

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Так что пыль из под метлы

Горожане вместе с коммунальными службами наводили порядок в парках, скверах. На день чистоты и благоустройства вышли сотрудники промышленных предприятий и социальных учреждений, а также представители молодежи и общественных объединений.

Volgadmin.r Общегородской субботник

Так, в Краснооктябрьском районе Волгограда уборку провели в парках им. Юрия Гагарина и 70-летия Победы, также очистили и убрали зеленые зоны вдоль основных дорожных магистралей по улице Штеменко и проспекту имени Ленина.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Парк 70-летия Победы

Сухостойные ветки обрезали и перед зданием Царицынской оперы, приведя в порядок зеленые насаждения в зеленой зоне.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Царицынская опера

Основной упор делается на уборку мусора, скопившегося за зимние месяцы. Его вывоз организовала районная администрация.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Забытые после субботника мешки с листвой

Участники общегородского мероприятия — а ими 25 марта стали представители 149 организаций — сгребали прошлогоднюю листву и случайный мусор. Тротуарные дорожки очищали от песка и пыли при помощи специализированной техники, окапывали деревья и кустарники.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Вот такие корявые деревья — »уродцы» красуются вдоль главной магистрали города

«В рамках месячника по благоустройству в Краснооктябрьском районе предстоит высадить более 200 деревьев и кустарников, ликвидировать несанкционированные свалки, привести в порядок малые архитектурные формы», — поделился заместитель главы администрации Краснооктябрьского района Георгий Маргиани.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Обрезанные ветки

Всего, по его словам, до конца апреля планируется благоустроить свыше 100 гектар территорий района. Так, поливочный водопровод должен появиться в парке 70-летия Победы. Его протяженность превысит пять километров.

«Автоматическая система полива обеспечит должный уход существующим зеленым насаждениям и поможет прижиться молодым деревцам», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра.

Восстановят этой весной и систему орошения в парке им. Юрия Гагарина.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Наверное, скоро покрасят

Работы по наведению порядка в зеленых зонах прошли в рамках общегородского субботника и в сквере Саши Филиппова и в зеленой зоне возле памятника Чекистам в Ворошиловском районе, в парке «Русь» в Дзержинском районе.

Весеннее благоустройство города только набирает обороты. В рамках месячника на территории города будет высажено порядка 1,5 тысячи деревьев и 2 тысяч кустарников, отремонтировано и покрашено более 14 км турникетов, убрано свыше 300 километров лотковой части дорог.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Туя

Как отметили в мэрии города, особое внимание этой весной планируется уделить ликвидации несанкционированных свалок — до конца апреля предстоит убрать свыше 80 таких мест, будет вывезено более 900 тонн мусора. А пока в некоторых районах места сбора мусора выглядят вот так:

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Свалка

Работы по наведению порядка продолжатся во всех районах города и в будни. Согласно намеченному графику будут организованы санитарные часы и акции чистоты.

Преображение ждет и волгоградские дворы. На эти цели из федерального бюджета будет направлено 300 миллионов рублей, еще 140 миллионов рублей выделены на благоустройство городских парков и скверов.

Скоро во дворы выйдут и бабушки, чтобы превратить приподъездные территории в шедевры ландшафтного дизайна, обустроив клумбы из покрышек, заборчики из пластиковых бутылок и декоративные статуи из всего, что под руку попалось — пенопласта, старых игрушек и останков мебели.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Придворовый ландшафтный дизайн

А вот добровольцы общественного движения «Волонтеры Победы» новый сезон благоустройства памятных мест уже открыли. Мероприятия проводится в рамках ежегодной акции «Дорога к обелиску». В течение года более 2 тыс. школьников и студентов со всей Волгоградской области будут приводить в порядок памятники и места воинских захоронений.

Volgograd.ru Патриотическая акция «Дорога к обелиску»

Старт акции состоялся в Волгограде в сквере имени 8 марта. Волонтеры убрали мусор и прошлогоднюю листву, навели порядок на участке у братской могилы воинов 57-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда.

Прибрано и на площади имени Дзержинского в Тракторозаводском районе у памятника танку Т-34, который является символом легендарного тракторного завода. А у памятного знака кроме хаотичных пучков травы начинают пробиваться тюльпаны.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Памятник на площади имени Дзержинского

А вот гранитный постамент у памятника Феликсу Дзержинскому с белыми подтеками смотрится неприглядно.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Памятник Феликсу Дзержинскому

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Местные власти строят грандиозные планы на ремонт дорог, который должен внести свою лепту в благоустройство города перед чемпионатом мира по футболу.

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А пока Волгоград кажется серым и унылым, лишь редкие яркие пятна свежевыкрашенных фасадов домов и разноцветные детские площадки радуют глаз и напоминают о пришедшей весне и обновлении.