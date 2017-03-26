Сборная Англии ожидаемо победила сборную Литвы — 2:0
Лондон, 26 марта, 2017, 20:56 — ИА Регнум. 26 марта на стадионе «Уэмбли» был разыгран матч 5-го тура группы F Квалификации ЧМ-2018 между сборными Англии и Литвы. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу англичан.
В середине первого тайма Джермейн Дефо открыл счет, замкнув прострел Рахима Стерлинга с правого фланга — 1:0.
В середине второго тайма скоростной форвард «Лестера» Джейми Варди удвоил преимущество хозяев после паса в касание от Адама Лалланы — 2:0.
Статистика матча (Англия/Литва)
Удары 17/4
Удары в створ 9/2
Владение 68%/32%
Фолы 9/14
На данный момент Англия идет на первом месте с 13-ю очками. Литва осталась на 4-й позиции с 5-ю очками.
Составы на матч:
Англия: Харт, Уокер, Бертранд, Дайер, Кин, Стоунс, Алли, Лаллана, Стерлинг, Окслейд-Чемберлен, Дефо.
Литва: Шектус, Климавичюс, Киянскас, Вайткунас, Славикас, Жулпа, Новиковас, Сливка, Куклис, Валскис, Черных.
Главный арбитр матча: Рудди Буке.
Предупреждения: Вайткунас — 46, Жулпа — 59, Рэшфорд — 74.
Голы: Дефо 21 — 1:0, Варди 66 — 2:0.