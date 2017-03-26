Сан-Марино, 26 марта, 2017, 20:54 — ИА Регнум. 26 марта на стадионе «Олимпийский стадион» был разыгран матч 5-го тура группы С Квалификации ЧМ-2018 между сборными Сан-Марино и Чехии. Матч завершился со счетом 0:6 в пользу чехов.

Andy03 Футбол

На 17-й минуте матча Антонин Барак открыл счет после ассиста Гебре Селассие — 0:1.

Через 2 минуты хавбэк «Герты» Владимир Дарида забил второй мяч команды — 0:2. Ассистом отметился Антонин Барак.

На 24-й минуте форвард оформил дубль после паса в касание Ладислава Крейчи — 0:3.

Через 2 минуты Гебре Селассие довел счет до хоккейного после прострела Якуба Янкто с левого фланга — 0:4.

В конце первого тайма Михал Крменчик забил пятый мяч Чехии после прострела Якуба Янкто с правого фланга — 0:5.

На 77-й минуте матча Владимир Дарида реализовал пенальти — 0:6.

Статистика матча (Сан-Марино/Чехия)

Удары 3/16

Удары в створ 2/10

Владение 25%/75%

Фолы 6/5

На данный момент Чехия идет на 2-м месте группы с 8-ю очками. Сан-Марино замыкает таблицу без очков.

Составы на матч:

Сан-Марино: Симончини, Чезарини, Витайоли, Симончини, Червеллини, Палацци, Доменикони, Витайоли, Стефанелли, Дзафферани, Ринальди.

Чехия: Вацлик, Селассие, Брабец, Сивок, Дарида, Дочкал, Янкто, Крейчи, Барак, Новак, Крменчик.

Главный арбитр матча: Кристо Тохвер.

Предупреждения: Витайоли — 45, Палацци — 71, Симончини — 76, Мацца — 90.

Голы: Барак 17 — 0:1, Дарида 19 — 0:2, Барак 24 — 0:3, Селассие 26 — 0:4, Крменчик 43 — 0:5, Дарида (пен) 77 — 0:6.