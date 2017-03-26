Сборная Германии не проигрывает уже 9 матчей подряд
Баку, 26 марта, 2017, 20:52 — ИА Регнум. 26 марта на стадионе «Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова» был разыгран матч 5-го тура группы С Квалификации ЧМ-2018 между сборными Азербайджана и Германии. Матч завершился со счетом 1:4 в пользу немцев.
В середине первого тайма опорный полузащитник «Боруссии» Андре Шюррле открыл счет в матче, замкнув прострел Йонаса Хектора с левого фланга — 0:1.
Через 12 минут Дмитрий Назаров сумел сравнять счет ударом в дальний нижний угол после перевода с правого фланга Афрана Исмаилова — 1:1.
На 36-й минуте Томас Мюллер снова вывел сборную Германии вперед после проникающего паса Андре Шюррле — 1:2.
В конце первого тайма отличился Марио Гомес, забив головой после подачи Джошуа Киммиха — 1:3.
В конце матча Андре Шюррле установил окончательный счет после ассиста Йонаса Хектора — 1:4.
Статистика матча (Азербайджан/Германия)
Удары 3/14
Удары в створ 1/7
Владение 42%/58%
Фолы 9/11
На данный момент сборная Германии идет на первом месте в группе с 15 очками. Азербайджан опустился на 4-ю позицию с 7 очками.
Составы на матч:
Азербайджан: Агаев, Гараев, Пашаев, Садыгов, Мирзабеков, Гусейнов, Амиргулиев, Шейдаев, Исмаилов, Назаров.
Германия: Лено, Хектор, Хеведес, Хуммельс, Хедира, Дракслер, Кроос, Киммих, Шюррле, Мюллер, Гомес.
Главный арбитр матча: Даниэль Орсато.
Предупреждения: Хедира — 12, Хеведес — 83.
Голы: Шюррле 19 — 0:1, Назаров 31 — 1:1, Мюллер 36 — 1:2, Гомес 45 — 1:3, Шюррле 81 — 1:4.