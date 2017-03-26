Баку, 26 марта, 2017, 20:52 — ИА Регнум. 26 марта на стадионе «Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова» был разыгран матч 5-го тура группы С Квалификации ЧМ-2018 между сборными Азербайджана и Германии. Матч завершился со счетом 1:4 в пользу немцев.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

В середине первого тайма опорный полузащитник «Боруссии» Андре Шюррле открыл счет в матче, замкнув прострел Йонаса Хектора с левого фланга — 0:1.

Через 12 минут Дмитрий Назаров сумел сравнять счет ударом в дальний нижний угол после перевода с правого фланга Афрана Исмаилова — 1:1.

На 36-й минуте Томас Мюллер снова вывел сборную Германии вперед после проникающего паса Андре Шюррле — 1:2.

В конце первого тайма отличился Марио Гомес, забив головой после подачи Джошуа Киммиха — 1:3.

В конце матча Андре Шюррле установил окончательный счет после ассиста Йонаса Хектора — 1:4.

Статистика матча (Азербайджан/Германия)

Удары 3/14

Удары в створ 1/7

Владение 42%/58%

Фолы 9/11

На данный момент сборная Германии идет на первом месте в группе с 15 очками. Азербайджан опустился на 4-ю позицию с 7 очками.

Составы на матч:

Азербайджан: Агаев, Гараев, Пашаев, Садыгов, Мирзабеков, Гусейнов, Амиргулиев, Шейдаев, Исмаилов, Назаров.

Германия: Лено, Хектор, Хеведес, Хуммельс, Хедира, Дракслер, Кроос, Киммих, Шюррле, Мюллер, Гомес.

Главный арбитр матча: Даниэль Орсато.

Предупреждения: Хедира — 12, Хеведес — 83.

Голы: Шюррле 19 — 0:1, Назаров 31 — 1:1, Мюллер 36 — 1:2, Гомес 45 — 1:3, Шюррле 81 — 1:4.