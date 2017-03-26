Стамбул, Турция, 26 марта, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Борьба Турции против террористических группировок в Сирии и Ираке направлена на обеспечение безопасности всех жителей региона. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на митинге в Стамбуле.

R4BIA.com Президент Турции Реджеп Эрдоган

«Открыто заявляю: те, кто выступает против вмешательства Турции в процессы в Сирии, желает зла нашей стране, — сказал глава государства. — Те, кто ставит под вопрос особое внимание, уделяемое Турцией событиям в Ираке, — недруги Анкары. Это же утверждение относится к тем, кто выражает недовольство вовлечением Анкары в события в Европе».

При этом Эрдоган добавил, что власти Турции стремятся установить самые искренние политические, экономические и социальные отношения со всеми странами мира.

«Хочу обратиться к соседним государствам и всем силам, участвующим в региональных процессах, в том числе европейским странам и России: Турция — не враг! — говорит президент Турции. — У Анкары нет неприязни к кому бы то ни было».

Как передавало ИА REGNUM, 25 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анталье заявил, что борьба с терроризмом как внутри Турции, так и при необходимости в Сирии и Ираке проводится за счет собственных ресурсов страны.

«Анкара не нуждается в чьей-либо указке для принятия мер по обеспечению национальной безопасности», — сказал тогда турецкий лидер.

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