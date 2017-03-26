В женской гандбольной Суперлиге играли «Ставрополье-СКФУ» и «Звезда»
Ставрополь, 26 марта, 2017, 20:35 — ИА Регнум. Результат матча женской гандбольной Суперлиги, сыгранного 26 марта.
(сс) JeppeSmedNielsen
Гандбол
- «Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) — «Звезда» (Звенигород) 23:31 (10:15 13:16)
30 марта «Астраханочка» дома сыграет с тольяттинской «Ладой», и в случае победы сохранит призрачные шансы на второе место на предварительном этапе Суперлиги.
Положение команд в розыгрыше женской гандбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.