Москва, 26 марта, 2017, 20:17 — ИА Регнум. В Москве в жилом многоэтажном доме произошел пожар. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС России по Москве.

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Инцидент произошел в воскресенье, 26 марта, в одной из квартир на ул. Теплый Стан.

«Возгорание произошло на 12 этаже д. 25, к. 6 по ул. Теплый Стан, — сказал источник. — Из квартиры спасены 9 человек, включая двоих детей».

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Возгорание в квартире ликвидировано.