Симферополь, 26 марта, 2017, 20:16 — ИА Регнум. Андреас Маурер, один из руководителей делегации немецкого бизнеса, которая прибыла в Крым, заявил, что предприниматели Германии не беспокоятся по поводу возможного внесения их имен в список Украины, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Если нас Украина внесет в санкционные списки, мы сможем с этим жить» — сообщил журналистам немецкий предприниматель Андреас Маурер, который приехал в Крым в составе делегации представителей немецкого бизнеса.

По его словам, предприниматели Германии не беспокоятся по поводу возможного внесения их имен в санкционный список Украины по примеру российской участницы в «Евровидении» Юлии Самойловой.

Немецкие предприниматели находятся в Ялте, в программе их поездки — встреча с главой крымского парламента Владимиром Константиновым. Главная цель поездки — увидеть своими глазами и самостоятельно сделать вывод о том, как обстоят дела на российском полуострове.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина пригрозила введением санкций всем, кто решится посетить Крым.